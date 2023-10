Última temporada de ‘The Crown’, filme cotado ao Oscar e mais: Confira o que chega aos streamings em novembro

Netflix, HBO Max e Prime Video preparam lançamentos de séries, filmes e documentários exclusivos no próximo mês

O mês de novembro será movimentado para as grandes estreias de streaming. Entre os principais destaques, está a aguardada última temporada da série The Crown, que chega à Netflix em 16 de novembro com episódios sobre a morte da princesa Diana e uma reflexão sobre o legado da Rainha Elizabeth no Reino Unido. O cinema brasileiro também está bem representado na plataforma, com a chegada do filme do cultuado cineasta Kleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas. Ao todo, serão mais de 30 lançamentos na plataforma, incluindo um reality show inspirado na série Round 6. A HBO Max, por sua vez, também não fica de fora das novidades. Desta vez, a rede aposta em esclarecer e desvendar um dos maiores desastres recentes da história do futebol brasileiro: a tragédia da Chapecoense. Os fãs de reality shows amorosos também serão contemplados com um novo formato de produção no Prime Video com o programa Twin Love, quem chega diretamente dos Estados Unidos. Atores famosos, adaptações de séries e até álbuns musicais também não ficarão de fora da programação para o mês de novembro. Veja a seguir informações completas sobre séries, filmes e documentários que chegam às plataformas no próximo mês:

Retratos Fantasmas (Netflix)

A Netflix tem uma novidade para aqueles que querem acompanhar o Oscar de 2024. No dia 2 de novembro, o filme Retratos Fantasmas chega à plataforma. A obra do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho foi submetida à Academia para representar o Brasil em uma possível vaga na categoria “Melhor Filme Internacional”. Com uma junção de filmagens que vêm sendo produzidas e colhidas ao longo de inúmeros anos, o filme busca contar a história da região central de Recife a partir das salas de cinema da capital e os costumes dos frequentadores. Kleber Mendonça Filho também ficou conhecido pelos filmes Bacurau, Aquarius e “O Som Ao Redor”.

The Crown (Netflix)

A temporada final de The Crown finalmente chegará à Netflix. No dia 16 de novembro, a plataforma de streaming irá liberar os primeiros episódios da série que conta a história da família real britânica. Desta vez, a produção promove uma reflexão sobre o legado de Rainha Elizabeth no Reino Unido. A morte e a reputação da princesa Diana também deve ser tratada nos episódios, incluindo suas últimas semanas de vida e a adoração de Lady Di pelo povo. Ao todo, serão 10 episódios. Os quatro primeiros vão integrar a primeira parte do lançamento e os seis últimos chegam ao Netflix no dia 14 de dezembro.

Round 6: O Desafio (Netflix)

A série asiática Round 6, que atingiu popularidade extrema nos últimos anos, ganha um novo formato na Netflix. Em modelo de reality show, a produção irá mostrar 456 participantes que disputarão um prêmio de US$ 4,56 milhões de dólares. Os jogos serão inspirados na série, enquanto outras dinâmicas serão exclusivas para o reality. Entretanto, não haverá mortes, como retratado na série. Os episódios chegam no streaming no dia 22 de novembro.

Toda a Luz Que Não Podemos Ver (Netflix)

“Toda a Luz Que Não Podemos Ver” é a nova minissérie da Netflix, que busca contar uma história em meio a violência e as disputas políticas do século XX. Nos últimos dias da Segunda Guerra, os caminhos de uma garota francesa cega e um soldado alemão se cruzam. A partir da relação, há uma esperança mútua em melhores dias por parte da dupla. A série é baseada no livro homônimo, vencedor do Pulitzer, de Anthony Doerr.

Scott Pilgrim – A Série (Netflix)

Sucesso dos quadrinhos, Scott Pilgrim marcou gerações quando chegou aos cinemas com Michael Cera na última década. Desta vez, a Netflix aposta em uma série em animação sobre a história do jovem que derrota os sete ex-casos amoros de Ramona Flowers para conquistá-la. Os sete concorrentes de Pilgrim, no entanto, têm super poderes e é preciso de astúcia para combatê-los. As vozes dos personagens terão similaridades com o filme, uma vez que Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead e Kieran Culkin, que estavam no elenco do live action, dublam personagens. A série chega ao streaming no dia 17 de novembro.

Dossiê Chapecó: O Jogo Por Trás da Tragédia (HBO Max)

A HBO Max apostou em uma minissérie documental sobre o desastre da Chapecoense, que completa sete anos em novembro. “Dossiê Chapecó: O Jogo Por Trás da Tragédia” tem como ponto de partida depoimentos exclusivos dos sobreviventes e familiares das vítimas, além de imagens de arquivos gravadas pelos jogadores que estavam presentes no acidente aéreo. O documentário traz ainda uma seleção de entrevistas com jornalistas esportivos, como Juca Kfouri e Alex Sabino, além do ex-jogador e senador Romário. A obra também busca mostrar peças-chaves para entender o desastre, como Ricardo Albacete, fundador da companhia aérea Lamia, e Marcos Rocha, ex-piloto e proprietário da empresa, enquanto os responsáveis pelo acidente ainda são investigados. A série chega no streaming da HBO no dia 3 de novembro.

Amar É Para Os Fortes (Prime Video)

No dia 17 de novembro estreia no Prime Video a série “Amar é Para Os Fortes”, inspirada no álbum visual homônimo de Marcelo D2. A obra conta a história de duas mulheres negras cariocas que compartilham coisas em comum e veem seus destinos entrelaçados para sempre durante uma operação policial no Dia das Mães. Rita perde o filho de 11 anos, Sushi, durante um episódio de violência policial, enquanto Edna é mãe de Digão, o policial que matou a criança. A série mostra a união das duas em busca de justiça, além do enfrentamento da corrupção na corporação. As cenas se passam na comunidade da Maré, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Twin Love (Prime Video)

Nova aposta de reality show no Prime Video, Twin Love traz gêmeos idênticos para o programa em busca de entender suas diferentes formas de se relacionar amorosamente. Dez pares de gêmeos serão divididos e colocados em duas casas, criando elencos idênticos, onde iniciarão uma busca única pelo amor. Com o dobro de diversão e drama, a série descobrirá se suas semelhanças inerentes se estendem aos seus desejos românticos. A estreia está marcada para o dia 17 de novembro.