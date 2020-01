Episódio final de ‘Modern Family’ ganha data de estreia nos EUA

Reprodução Programa já recebeu um total de cinco Emmys por Melhor Série de Comédia



O último episódio de “Modern Family” será exibido no dia 8 de abril na TV americana, informou o canal ABC nesta quarta-feira (8). Ainda não há previsão de exibição no Brasil.

A 11ª e última temporada da sitcom estreou em setembro e entrou no hiato de fim de ano. No dia 11 de março, a emissora original também realizará uma maratona com todos os episódios da série.

A lista de participações especiais na temporada final inclui os atores Elizabeth Banks, Ed Norton, Courteney Cox, o diretor Jordan Peele e o ex-jogador David Beckham.

“Modern Family” acompanha três distintos casamentos na mesma família: Claire e Phil, que tem três filhos; Jay e Gloria, com grande diferença de idades e filhos de outras relações; e Mitchell e Cameron, que começam a série adotando a bebê vietnamita Lily.