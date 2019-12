Emily Blunt aparece na primeira imagem oficial de ‘Um Lugar Silencioso 2’

‘Um Lugar Silencioso 2’ chega aos cinemas em março

Divulgação/Paramount 'Um Lugar Silencioso 2' será protagonizado por Emily Blunt



A Paramount divulgou nesta terça-feira (17) a primeira imagem de “Um Lugar Silencioso 2”.

A foto mostra a protagonista Emily Blunt andando pela floresta com os filhos e não antecipa nada do que deve acontecer na sequência do longa.

Pelo Twitter, o estúdio diz que a personagem vai lutar pela sobrevivência. Veja o post abaixo:

Emily Blunt vai lutar pela sobrevivência em #UmLugarSilencioso2. Confira a primeira imagem oficial do filme! pic.twitter.com/t3xMGY3OJC — Paramount Brasil (@ParamountBrasil) December 17, 2019

Ainda cheio de mistérios, “Um Lugar Silencioso 2” será dirigido e produzido por John Krasinski, que também protagonizou o primeiro filme ao lado da esposa Emily Blunt.

No longa que abriu a franquia, em 2018, a família precisava sobreviver em um mundo pós-apocalíptico em que monstros perseguiam humanos por meio dos barulhos que eles faziam. Por isso, quem não quisesse ser dizimado pelos aliens tinha que manter o silêncio.

“Um Lugar Silencioso 2” estreia em 19 de março.