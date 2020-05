‘Umbrella Academy’: Segunda temporada chega em julho na Netflix

Divulgação Novos episódios chegam dia 31 de julho no catálogo do streaming



A Netflix anunciou nesta segunda-feira (18) que os novos episódios de “Umbrella Academy” chega dia 31 de julho ao catálogo da plataforma.

Os fãs já suspeitavam de que um anúncio estava a caminho, pois os perfis da Netflix nas redes sociais postaram uma foto da série no domingo (17) sem explicações.

A produção é inspirada na HQ criada por Gerard Way e ilustrada pelo brasileiro Gabriel Bá. Na trama, mais de 40 crianças nascem ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo de mulheres que não estavam grávidas. Um homem, conhecido como “Pai”, adota sete delas e as cria para serem heroínas, já que elas têm superpoderes.