‘The Umbrella Academy’: Heróis viajam no tempo em trailer da 2ª temporada

Prévia revela que heróis desembarcam nos anos 1960 e ainda precisam salvar o mundo de apocalipse

Reprodução/Instagram Novos episódios estreiam em 31 de julho na Netflix



“The Umbrella Academy” ganhou trailer para a 2ª temporada nesta quarta-feira (8) e revelou que os heróis desembarcam nos anos 1960 após viajarem no tempo, mas ainda precisam salvar o mundo da destruição.

Os novos personagens também são destaques na prévia: Sissy (Marin Ireland), Lila (Ritu Arya) e Raymond (Yusuf Gatewood).

Com Ellen Page no elenco, a produção é baseada na HQ criada por Gerard Way e ilustrada pelo brasileiro Gabriel Bá. Na trama, mais de 40 crianças nascem ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo e um homem adota sete delas para treiná-las como heróis, já que todas possuem superpoderes.

A nova temporada de “The Umbrella Academy” estreia no dia 31 de julho.

Confira o trailer abaixo: