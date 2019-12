Adaptação de ‘Uncharted’ com Tom Holland perde mais um diretor

Reprodução

A adaptação para as telonas de “Uncharted” deve ter a saída de seu diretor, Travis Knight, confirmada. Knight, que esteve à frente de “Bumblebee” (2018), se junta a outros diretores que abandonaram o projeto, como Shawn Levy e Dan Trachtenberg. A informação foi confirmada pelo Hollywood Reporter.

De acordo com fontes da publicação, a recente saída se deu por causa de conflitos com o cronograma. Tom Holland, que estrelará a história, vai gravar um novo Homem-Aranha, em longa previsto para 16 de julho de 2021, e a produção da Marvel pode adiar “Uncharted”, que estava com estreia marcada para 18 de dezembro de 2020.

Holland e Mark Wahlberg ainda estão escalados para o filme, que é baseado no videogame que gira em torno do aventureiro e caçador de tesouros Nathan Drake. Tom será Drake, enquanto Mark viverá Sully, um dos melhores amigos do protagonista.

A última versão do jogo, “Uncharted 4: A Thief’s End”, quebrou recorde de vendas quando foi lançada em 2016, com mais de 15 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo.