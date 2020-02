Universal vai adaptar novo livro de autora de ’50 Tons’ para o cinema

Reprodução "Mister" vai ganhar adaptação para o cinema



Depois do sucesso inegável da trilogia “50 Tons de Cinza”, a Universal e a autora E.L. James vão se reunir novamente para adaptação para o cinema de seu novo livro, “Mister”, de 2019.

Os direitos para o romance foram alvo de um verdadeiro leilão, com diversos estúdios interessados. James, que produziu a saga “50 Tons”, voltará como produtora para o novo longa.

A trama acompanha um aristocrata britânico que se apaixona por sua empregada da Albânia, sem saber que ela é uma fugitiva de traficantes de pessoas.

“Mister” ficou nove semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. E.L. James vendeu mais de 150 milhões de cópias ao redor do mundo, em 50 línguas.