‘Upgrade’: Filme de ação vai ganhar série expandindo universo high-tech

Reprodução Logan Marshall-Green estrela filme de ação sci-fi de 2018, mas não deve aparecer em projeto de TV



Lançado em 2018, o filme de ação com ficção científica “Upgrade” vai ganhar uma série para continuar a história apresentada no longa estrelado por Logan Marshall-Green. As informações são do Deadline.

Segundo o site, a produção televisiva se passará alguns anos após os eventos do filme e terá um novo hospedeiro utilizando o chip genético. Dessa forma, Marshall-Green não será o protagonista da série.

O diretor do longa, Leigh Whannell, é cocriador da adaptação para a Blumhouse Television, atuando também como produtor-executivo e coroteirista ao lado de escritores que trabalharam na série de TV de “The Purge”, recentemente cancelada. Tim Walsh (“Chicago P.D”) será o showrunner.

Em “Upgrade”, o mecânico Grey (Marshall-Green) vê em uma nova tecnologia experimental a chance de voltar a andar, após ficar tetraplégico em um ataque contra ele e sua mulher. Ao se submeter à cirurgia, ele descobre habilidades maiores do que a volta de seus movimentos básicos.