Atriz de ‘Orange Is The New Black’ fará série com Lupita Nyong’o na HBO Max

‘Americanah’ é uma das primeiras séries originais da HBO Max, serviço de streaming que estreia em maio

JoJo Whilden/Netflix Uzo Aduba em 'Orange Is The New Black'



A atriz Uzo Aduba, que ficou famosa por interpretar Crazy Eyes em “Orange Is The New Black“, entrou para o elenco de “Americanah”, série da HBO Max estrelada pela vencedora do Oscar Lupita Nyong’o.

A produção é baseada no livro homônimo de Chimamanda Ngozi Adichie. Nyong’o será Ifemelu, uma imigrante nigeriana que chega aos Estados Unidos. Aduba interpretará Aunty Uju, uma médica que também deixou a Nigéria e foi para os EUA em busca de uma vida melhor.

A série é produzida pela própria Lupita Nyong’o e Danai Gurira, de “The Walking Dead” e “Pantera Negra“. O elenco ainda tem Zackary Momoh.

“Americanah” é um dos primeiros títulos da HBO Max, novo serviço de streaming da Warner. A plataforma está prevista para ser lançada em maio.