Vale a pena gastar dinheiro para ver o novo ‘Top Gun: Maverick’ no cinema?

Após a sequência do clássico dos anos 1980 chegar às telonas, o programa ‘Vale o Ingresso?’ mostra se é melhor garantir logo seu ticket ou esperar para ver no sofá

Divulgação/Paramount Tom Cruise revive o personagem Maverick na sequência de "Top Gun"



Aguardada há mais de 30 anos, a sequência do clássico dos anos 80 “Top Gun” chegou aos cinemas nesta semana. “Top Gun: Maverick” traz Tom Cruise de volta ao papel do piloto de caças Pete “Maverick” Mitchell, mas desta vez no lugar de professor. Para complicar ainda mais a trama, o filho do co-piloto Goose, que morreu no original, é um dos seus aprendizes. Caio Sandin, da Jovem Pan Entretenimento, já conferiu essa estreia e te conta se vale a pena gastar seu dinheiro e conferir o novo filme na tela grande do cinema ou se é melhor esperar que o longa chegue a algum streaming. O “Vale o Ingresso?” é um programete original das redes sociais da Jovem Pan Entretenimento, que conta em primeira mão a opinião sobre os lançamentos mais quentes do cinema e dos streamings. Confira: