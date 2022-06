Vale a pena gastar seu dinheiro para ver o novo ‘Jurassic World: Domínio’?

Chris Pratt e Bryce Dallas-Howard, novos astros da franquia, juntam-se ao trio original de ‘Jurassic Park’, composto por Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum

Divulgação/Universal Pictures Bryce Dallas Howard é uma das estrelas de "Jurassic World: Domínio"



Depois dos dois grandes sucessos de bilheteria, a trilogia “Jurassic World” chega ao fim, reunindo os novos protagonistas, interpretados por Chris Pratt e Bryce Dallas-Howard ao trio original de “Jurassic Park”, composto por Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Juntos, eles vão ter de conviver em um mundo em que os dinossauros estão soltos pelo mundo, convivendo com os humanos. E para piorar, uma nova praga ameaça a alimentação de todos no planeta. O Caio Sandin já conferiu essa estreia e te conta se vale a pena gastar seu dinheiro e conferir o novo filme na tela grande do cinema ou se é melhor esperar que o longa chegue a algum streaming, de graça. O Vale o Ingresso? é um programete original das redes sociais da Jovem Pan Entretenimento, que conta em primeira mão a opinião sobre os lançamentos mais quentes do cinema e dos streamings. Confira: