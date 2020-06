‘Democracia em vertigem’ e Carol Duarte, de ‘A Vida Invisível’, ganham prêmios Platino

Brasileiros venceram nas categorias Melhor Documentário e Melhor Atriz dos Prêmios Platino Xcaret

Reprodução Documentário de Petra Costa sobre política brasileira também foi indicado ao Oscar 2020



“Democracia em vertigem“, de Petra Costa, ganhou nesta segunda-feira (29) o prêmio de melhor documentário da sétima edição dos Prêmios Platino Xcaret, cujos vencedores foram anunciados pela organização no YouTube devido à pandemia do coronavírus.

O filme lançado pela Netflix, muito polarizado no Brasil entre elogios e críticas por sua visão política, também foi indicado neste ano ao Oscar de melhor documentário.

No Platino, “Democracia em vertigem” concorreu ainda ao prêmio de melhor direção com as produções espanholas “Ara Malikian: uma vida entre as cordas”, “Historias de nuestro cine” e “El cuadro”.

Narrado em primeira pessoa pela diretora, o documentário relembra acontecimentos políticos decisivos ocorridos no país nos últimos anos, como a chegada ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, os bastidores do impeachment de Dilma Rousseff e a ascensão de Jair Bolsonaro.

‘A Vida Invisível’

Outra brasileira premiada nos Prêmios Platino Xcaret foi Carol Duarte, que venceu como melhor atriz pelo filme “A Vida Invisível“, de Karim Aïnouz.

Na trama, Carol viveu a jovem Eurídice Gusmão, que quando idosa foi interpretada por Fernanda Montenegro.

“Acabei de ganhar o Prêmio Platino Ibero-americano de melhor atriz de cinema com o filme A Vida Invisível! Estou muito muito feliz! Esse prêmio é muito especial porque engloba todas as produções de língua portuguesa e espanhola, por isso estou extremamente honrada”, comemorou Carol no Instagram.

*Com EFE