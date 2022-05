Viih Tube revela bastidores do ‘cancelamento’ ao expor experiências no palco: ‘É desumano’

Artista transformou o livro ‘Cancelada – O que a internet não mostra’ em uma peça de teatro, na qual aborda o assunto de forma franca com o intuito de diminuir o ódio destilado nas redes sociais

Divulgação/Caio Rodrigues Viih Tube fará uma turnê com o espetáculo 'Cancelada - O que a internet não mostra'



O “BBB 21” deu um novo significado para a palavra “cancelamento”. A cantora Karol Conká foi a principal afetada, deixando o programa com a maior rejeição da história do reality show no mundo. Na mesma edição, a atriz e influenciadora Viih Tube também saiu com o rótulo de “cancelada”, mas a diferença foi que a artista já sabia como lidar com tanto ódio nas redes sociais. Assim que foi anunciada no reality da Globo, um vídeo antigo de Viih, gravado na adolescência, voltou a circular no Twitter e no Instagram e, novamente, ela passou a ser condenada por um erro do passado. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, as estratégias da ex-BBB para escapar do paredão não agradaram o público e uma nova onda de “cancelamento” veio. Experiente no assunto, Viih decidiu tocar nessas feridas e expôs o drama de quem passa por isso no livro “Cancelada – O que a internet não mostra”. A recepção foi tão boa que a artista decidiu levar o assunto para os palcos e fará uma turnê com a peça que recebeu o mesmo nome da obra literária.

“Decidi abordar esse assunto nos palcos por dois motivos. O primeiro é a minha própria libertação, mesmo motivo que me fez escrever o livro. Quero colocar para fora e passar a mensagem de que ‘chega, não vou mais guardar isso para mim, quero colocar uma pedra nisso e voltar a ser a Vitória com a essência que acabei perdendo’”, explicou Viih em entrevista à Jovem Pan. “O outro motivo de expor minha história é que quero ajudar outras pessoas que estão passando ou podem passar pela mesma coisa. É um dever meu enquanto figura pública ter responsabilidade com o que eu passo para os meus fãs e seguidores. Já não tive responsabilidade em vários cancelamentos, mas agora é a hora de eu ensinar alguma coisa (risos).” A estreia do espetáculo aconteceu no último domingo, 1º, em São Paulo, e a apresentação foi dedicada a Rodrigo Mussi, ex-participante do “BBB 22” que se recupera de um grave acidente de carro. Agora, a peça vai passar por outras regiões de São Paulo e Minas Gerais.

Por trás do cancelamento

Ao falar no teatro dos cancelamentos que viveu, Viih disse que quer transmitir “paz e empatia” ao público. “Acredito que assistindo ao bastidor de como é um cancelamento, vão entender como as pessoas se sentem nesse momento. Talvez isso evite, mesmo que 10%, que as pessoas julguem as outras, principalmente quando é publicamente e uma pessoa que ela não conhece, porque isso é desumano”, afirmou a influenciadora. O primeiro grande cancelamento de Viih aconteceu quando ela ainda era adolescente e fazia sucesso com seus vídeos no YouTube. Anos depois, ela ainda não gosta de comentar sobre o assunto, mas deixou claro que esse foi o pior cancelamento de todos e o mais difícil de enfrentar. “Fui calejando cada vez mais, tudo que veio depois daquilo, como o ‘BBB’, foi bem mais fácil de lidar”, comentou.

As críticas mais recentes que a artista enfrentou nas redes sociais foram por ela se aproximar da família de Rodrigo e por começar a cuidar das redes sociais do ex-BBB após ele sofrer o acidente. Viih não ligou para os ataques virtuais e continuou ajudando a família do amigo a passar informações sobre o estado de saúde dele. Mesmo estando acostumada com os cancelamentos, Viih disse que nem sempre é fácil ignorar os comentários negativos. “Depende muito do meu dia. Se eu disser que não ligo, vou estar mentindo. Já aceitei que fui muito cancelada, quero ser uma inspiração sobre o cancelamento para as pessoas, não acho isso ruim nem negativo. Quero ser uma referência para que as pessoas não façam com outro o que já fizeram comigo. Sou o mais real possível na peça e estou sendo mais ‘eu’ do que em todos os momentos da minha vida, então acredito que as pessoas vão me conhecer um pouquinho melhor agora”, finalizou.

Próximas apresentações: