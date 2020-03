Vin Diesel diz que cena final de Paul Walker em ‘Velozes e Furiosos’ foi o maior momento da história do cinema

‘Acho que foi o maior momento da história do cinema. Não só da minha carreira, mas da história do cinema’, disse Vin Diesel sobre última cena de Paul Walker em ‘Velozes e Furiosos 7’

Vin Diesel afirmou que a última cena de Paul Walker em “Velozes e Furiosos 7″ foi o maior momento da história do cinema. Em entrevista ao site NME, o ator lembrou da despedida do colega, que morreu em um acidente de carro em 2013.

O astro de Hollywood disse que ficou relutante em voltar ao set após a morte de Walker. “Eu senti como se o estúdio estivesse me pedindo para ir a um funeral. Eu estava devastado. Não queria que eles usassem a tragédia como roteiro”, afirmou.

No entanto, Vin Diesel reconheceu que a forma como a história foi contada foi boa. “Nós conseguimos fazer uma coisa bonita e elegante. Acho que foi o maior momento da história do cinema. Não só da minha carreira, mas da história do cinema”, defendeu.

O ator ainda disse que a cena, eternizada nas redes sociais com a música “See You Again”, de Wiz Khalifa e Charlie Puth, foi histórica para os homens. “Homens em todo o mundo, pela primeira vez na história, puderam chorar juntos.”

Paul Walker estrelou seis filmes da franquia “Velozes e Furiosos”. Desses, ele atuou com Vin Diesel em cinco títulos. Depois da morte de Paul Walker, Diesel continuou na saga, agora ao lado de Dwayne Johnson.