Série com Viola Davis no papel de Michelle Obama tem 1ª temporada confirmada

Reprodução/Montagem Viola Davis vai interpretar Michelle Obama em 'First Ladies'



A série “First Ladies”, que terá Viola Davis no papel de Michelle Obama, teve a primeira temporada confirmada pelo canal Showtime. A produção pretende “abrir a cortina” sobre a vida de ex-primeiras-damas dos Estados Unidos.

O anúncio de que a atriz de “How to Get Away with Murder” interpretaria a mulher de Barack Obama veio em agosto do ano passado. Na ocasião, o Showtime informou que estava comprometido com três roteiros propostos: sobre Michelle e as histórias de Eleanor Roosevelt e Betty Ford.

A notícia da encomenda da primeira temporada chega no momento em que Viola Davis se despede oficialmente do drama produzido por Shonda Rhimes.

“Ter Viola Davis interpretando Michelle Obama é um sonho tornado realidade e não poderíamos ser mais sortudos de ter seu talento extraordinário para ajudar a lançar esta série”, disse Jana Winograde, presidente de entretenimento da Showtime, em um comunicado.

Michelle Obama já foi retratada em filmes, mas será a primeira vez que sua vida será tema de uma série para a televisão. Vale lembrar que ela o marido lançaram sua própria empresa de produção em 2018 e anunciaram acordos com Netflix e Spotify.

No Brasil, o livro de memórias de Michelle ganhou uma versão em áudio, que foi narrada pela jornalista Maju Coutinho. “Foi arrebatador, incrível e emocionante, uma experiência de transformação, de muita identificação da história dela com a minha”, disse Maju sobre fazer parte do projeto.

*Com Estadão Conteúdo