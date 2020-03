Trailer final de ‘Viúva Negra’ dá detalhes de missão contra Treinador

Reprodução/YouTube Filme da Marvel chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de abril



A Marvel divulgou nesta segunda-feira (9) o último trailer de “Viúva Negra“, que revelou os motivos da heroína vivida por Scarlett Johansson estar atrás do vilão Treinador.

Segundo a prévia, a espiã retorna ao lar para acabar com o treinamento intensivo do mascarado que transforma agentes em máquinas de matar. Ao lado de sua família, Viúva Negra terá que acertar as contas com o passado para seguir como Vingadora. Um novo pôster também foi divulgado pelo estúdio.

O elenco também conta com Florence Pugh como Yelena Belova, a segunda Viúva Negra das HQs, David Harbour, como o Guardião Vermelho, e Rachel Weisz, também como uma treinadora de agentes russos.

A trama se passa entre os eventos de “Capitão América: Guerra Civil” e “Vingadores: Guerra Infinita”. Dirigido por Cate Shortland, o longa ainda tem Scarlett como produtora executiva. Vale destacar que a personagem, em “Vingadores: Ultimato”, morreu para que os heróis tivessem chance de derrotar Thanos.

Assista ao trailer: