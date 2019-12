‘Você’: Netflix renova série sobre stalker psicopata para 3ª temporada

Reprodução/YouTube A 2ª temporada chega no dia 26 de dezembro



Antes da estreia do novo ano, a Netflix renovou a série “Você” para uma terceira temporada. Segundo o site Production Weekly, o serviço de streaming já iniciou a produção do terceiro ano, que segue protagonizada por Penn Badgley.

Nesta semana, a Netflix divulgou o primeiro trailer da segunda temporada. No vídeo, vemos Joe reconstruindo a vida em uma nova cidade, mas com fantasmas do passado rondeando sua vida.

Um novo interesse amoroso fará o stalker usar todas as suas habilidades para cativar a garota. No entanto, sua ex-namorada Candace o segue até Los Angeles para tentar interromper o ciclo de violência do assassino.