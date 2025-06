Você sabe o que é live marketing? Confira como marcas investem em experiências imersivas para cativar público

A Jovem Pan participou do cine.be, uma pré-estreia especial do live-action de ‘Como Treinar o Seu Dragão’, e testou na prática como o live marketing tem impactado nos eventos corporativos

Reprodução/be Comunica Pré-estreia especial do live-action de "Como Treinar o Seu Dragão" no Cinépolis do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, mostrou as tendências do marketing de engajamento



Em um mercado cada vez mais competitivo, o marketing de engajamento surge como uma estratégia importante para criar conexões entre marcas e consumidores. Um exemplo dessa tendência foi a pré-estreia especial do live-action de “Como Treinar o Seu Dragão”, realizada no último domingo (15), no Cinépolis do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, e que a Jovem Pan esteve presente.

O evento, idealizado pela agência .be Comunica, mostrou como as experiências imersivas, conhecidas como live marketing, estão ganhando força, especialmente no cenário pós-pandemia. Para Rodrigo Villaboim, sócio da agência, o crescimento do setor é um reflexo disso.

“Depois da pandemia, as pessoas ficaram muito carentes do contato físico, e o live marketing é exatamente isso: fazer com que as pessoas se relacionem com as marcas”, explica. “O grande diferencial é pensar na ação como um planejamento estratégico completo. Hoje, o que está em alta é as marcas proporcionarem interações diferentes para seus públicos. O digital complementa, mas é a experiência ao vivo que faz a pessoa sentir a marca de uma forma muito mais impactante e memorável”, completa.

Imersão no universo dos dragões

No cine.be, a teoria do engajamento foi aplicada em cada detalhe. Voltado para as famílias e o público infantil, a experiência começou já na porta, com os convidados recebendo um kit com mochila e coberta personalizadas do personagem Banguela. Inclusive, o próprio dragão marcou presença para uma sessão de fotos, ao lado de uma cosplay da personagem Astrid.

Uma cabine de prêmios interativa desafiou o público a ganhar brindes como pelúcias, colecionáveis Funko Pop, adesivos e camisetas. Durante a sessão do filme, foram distribuídas pipoca e bebidas em embalagens customizadas, reforçando a identidade da ação. Na saída, as crianças ainda ganharam balões, desenhos para colorir e um “certificado de treinador de dragões”, selando a experiência e buscando criar uma memória afetiva nos convidados. Legal, né? Conseguiu vislumbrar uma ação parecida para a sua agência ou marca? Comenta aí!