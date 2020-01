Academia abre votação para o Oscar 2020

Votação para o Oscar 2020 vai até terça-feira (7); indicados serão anunciados no dia 13 de janeiro, e a cerimônia acontece em 9 de fevereiro

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas abriu nesta quinta-feira (2) a votação para o Oscar 2020. Cerca de 8,7 mil membros estão aptos a votar.

Os eleitores terão apenas cinco dias para eleger os melhores filmes, atores e cineastas do ano. A votação termina na próxima terça-feira (7), e os indicados serão anunciados no dia 13 de janeiro.

A votação do Oscar será encerrada no mesmo dia em que serão anunciados os concorrentes a outros importantes prêmios do cinema, como Producers Guild of America Award, Directors Guild of America Awards e BAFTA.

O Globo de Ouro, no entanto, acontecerá durante o período de eleição. A premiação ocorre neste domingo (5), com transmissão do canal pago TNT, e pode ser um termômetro para o Oscar.

Entre os favoritos, estão “O Irlandês“, “Coringa“, “Era Uma Vez… Em Hollywood”, “História de um Casamento” e “Dois Papas”. Já os atores mais cotados são Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio e Eddie Murphy.

A cerimônia do Oscar 2020 acontece no dia 9 de fevereiro, em Los Angeles.