Wagner Moura é indicado a duas categorias no Critics Choice Awards

Victor Jucá/Divulgação O longa de Kleber Mendonça Filho também aparece entre os indicados a Melhor Filme Internacional



Wagner Moura garantiu duas indicações no Critics Choice Awards 2026. O ator disputa o prêmio de Melhor Ator por sua atuação em “O Agente Secreto” e também aparece entre os finalistas de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por Ladrões de Drogas. A cerimônia está marcada para 4 de janeiro de 2026.

Na categoria principal, Moura enfrenta nomes como Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Blue Moon).

Já na disputa de ator coadjuvante em série limitada, concorrem ao lado dele Owen Cooper (Adolescência), Nick Offerman (Death by Lightning), Michael Peña (All Her Fault), Ashley Walters (Adolescência) e Ramy Youssef (Mountainhead).

O longa de Kleber Mendonça Filho também aparece entre os indicados a Melhor Filme Internacional. O Agente Secreto compete com Foi Apenas um Acidente, A Garota Canhota, No Other Choice, Sirat e Belén.

Organizado pela Associação dos Críticos de Cinema dos Estados Unidos (BFCA), o Critics Choice é visto como uma das principais prévias do Oscar, cuja edição de 2026 ocorrerá em 15 de março.