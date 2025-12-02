Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Wagner Moura vence New York Film Critics Circle

Wagner Moura vence New York Film Critics Circle

Wagner Moura recebeu nesta terça-feira (2), pelo filme ‘O Agente Secreto‘, o prêmio New York Film Critics Circle. O longa brasileiro também levou o troféu de “Melhor Filme Internacional”. Com a mais nova conquista, o artista se torna o primeiro ator latino a ganhar o prêmio.

A recente premiação, que é uma das mais importantes dos Estados Unidos, aumenta as chances de mais um Oscar para o Brasil.

O longa estreou em 6 de novembro no Brasil e tem marcado forte presença na temporada de prêmios. Ele aparece em diversas listas da imprensa internacional com indicações para o Oscar e para o Globo de Ouro em categorias como Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme.

