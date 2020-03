‘Wahl Street’: Série do HBO Max vai acompanhar a vida de Mark Wahlberg

Reprodução/Instagram Reality show à la Kardashians inicia produção no final de 2020



Com previsão de lançamento para maio, o HBO Max, novo serviço de streaming da Warner Bros., anunciou uma nova produção inusitada: uma série documental sobre a vida do ator Mark Wahlberg. As informações são do Hollywood Reporter.

No formato de reality show à la Kardashians, a produção de oito episódios vai seguir o dia a dia de Wahlberg, conhecido por filmes como “Os Infiltrados” e “Sem Dor, Sem Ganho”.

“Os espectadores aprenderão sobre seus sucessos e fracassos, além de lições poderosas sobre os negócios e a vida”, diz o comunicado do HBO Max enviado à imprensa americana.

Esta não será a primeira vez que a vida de Mark Wahlberg é adaptada para as telinhas. A série de comédia – também da HBO – “Entourage” foi amplamente inspirada nos anos iniciais do ator em Hollywood. Exibida originalmente entre 2004 e 2011, a produção até ganhou um filme em 2015.

“Nós estamos documentando os altos, os baixos, os acertos e os erros”, disse Wahlberg. “Todas as coisas reais que acontecem enquanto eu expando meus negócios. Estamos mostrando os bastidores na esperança de inspirar outros empreendedores.”

A produção de “Wahl Street” começa em dezembro e ainda não há previsão de lançamento.