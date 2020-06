Série ‘WandaVision’ vai retomar gravações em julho, diz Paul Bettany

Reprodução Ator estrela produção do Disney+ que vai acompanhar o casal Feiticeira Escarlate e Visão



A série “WandaVision“, da Marvel, tem previsão de retomar as filmagens em julho, informou o ator Paul Bettany, que estrela a produção ao lado de Elizabeth Olsen.

O anúncio foi feito após o ator justificar sua ausência no Tampa Bay Comic Convention (marcado para os dias entre 10 e 12 de julho), dizendo que o evento entraria em conflito com as gravações da produção do Disney+.

A série vai acompanhar a vida do casal Feiticeira Escarlate (Olsen) e Visão (Bettany) após os eventos de “Vingadores: Ultimato” e já estava bastante adiantada antes do início da pandemia de coronavírus. “WandaVision” manteve sua data de estreia para dezembro na plataforma streaming da Disney.

Já as séries “Falcão e o Soldado Invernal” e “Loki” seguem com as respectivas produções interrompidas, mas a primeira, gravada na República Tcheca, pode retomar as filmagens em breve, pois o país já abriu os sets.