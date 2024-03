Wanessa Camargo faz post após briga no ‘BBB’ e apaga pedido de desculpas a Davi

‘O bode expiatório aqui cansou’, comentou a cantora depois que seu adversário no reality show e MC Bin Laden quase se agrediram mutuamente

Reprodução/Instagram/@wanessa Wanessa Camargo reagiu à briga no 'BBB' em suas redes sociais



A cantora Wanessa Camargo utilizou suas redes sociais para se manifestar logo após a briga entre Davi e MC Bin Laden, que ocorreu durante o reality show “Big Borther Brasil 24”. Em uma postagem em seus perfis no X (antigo Twitter) e no Instagram, a cantora compartilhou uma mensagem de reflexão, dando a entender que se arrepende de ter pedido desculpas ao baiano após sua expulsão: “Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter, eis a questão! O bode expiatório aqui cansou”, Além disso, Wanessa apagou o vídeo em falava sobre o assunto. Em seus comentários, os fãs demonstraram apoio e solidariedade à cantora, ressaltando que “o tempo está a inocentando” devido aos comportamentos do motorista de aplicativo.

Houve, porém, quem a criticasse. Em meio às polêmicas, alguns internautas apontaram que a postagem em que Wanessa admitia ter praticado um ato de racismo contra Davi desapareceu de seu Instagram. “O estudo antirracista já acabou”, questionou um seguidor no X. “Não amado agora que entendi de fato! Ou vocês, além de não ajudarem a Raquele, também vão tirar a mulher mais f*da desse ‘BBB’, chamada Leidy Ellen?”, respondeu Wanessa, citando duas participantes negras do reality. Raquele foi eliminada na semana passada com a maior rejeição desta edição. Já Leidy e favorita para deixar a casa no paredão desta terça-feira (26).

Veja as publicações de Wanessa após a briga

Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou! — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) March 26, 2024

