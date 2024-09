Warner Bros. anuncia reexibição de Batman (1989) e The Batman (2022) nos cinemas

Entre os dias 19 e 25 de setembro, os fãs do herói da cidade de Gotham poderão sentir a adrenalina dos filmes diretamente das telonas

Reprodução/Warner Bros. The Batman (2022) é estrelado por Robert Pattinson ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright



A Warner Bros. Pictures acaba de anunciar a reexibição de dois filmes emblemáticos que contam a história de Bruce Wayne, Batman (1989) e The Batman (2022). Inspirados no sombrio herói do universo da DC, os filmes estarão em cartaz entre os dias 19 e 25 de setembro, também em comemoração ao Batman Day, celebrado no dia 21. Dirigido por Tim Burton, Batman (1989) é conhecido por seu visual único, que capturou o tom sombrio que o personagem trazia nos quadrinhos. O longa, que arrecadou mais de U$ 400 milhões em bilheteria mundial, traz Michael Keaton como Bruce Wayne e Jack Nicholson como o Coringa, ambos foram muito elogiados por suas atuações na época. Trazendo uma atmosfera ainda mais sombria e realista, The Batman (2022) é estrelado por Robert Pattinson ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright. O longa traz uma visão mais fria e realista de Gotham, interpretada pelos olhos do diretor Matt Reeves. Os filmes estarão em cartaz entre os dias 19 e 25 de setembro. Para mais informações, consulte o cinema de sua cidade.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja o trailer: