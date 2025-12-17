Jovem Pan > Notícias > Economia > Negócios > Warner rejeita oferta de US$ 108 bilhões da Paramount e recomenda proposta da Netflix

Warner rejeita oferta de US$ 108 bilhões da Paramount e recomenda proposta da Netflix

Estúdio afirma que lance da concorrente não atende a seus interesses e orienta acionistas a apoiarem a venda para a gigante do streaming

  • Por Jovem Pan
  • 17/12/2025 10h27 - Atualizado em 17/12/2025 10h27
Warner Bros Warner rejeita oferta de US$ 108 bilhões da Paramount e recomenda proposta da Netflix

A Warner Bros Discovery (WBD) rejeitou a oferta de sua concorrente Paramount Skydance, apresentada na semana passada, e está inclinada pela proposta de compra da Netflix, anunciou a empresa nesta quarta-feira (17) em um comunicado.

A proposta da Paramount — que avaliou a Warner Bros em US$ 108 bilhões — “não atende aos interesses da WBD”, afirmou a empresa de distribuição e produção de filmes em um comunicado no qual recomenda aos seus acionistas que favoreçam a proposta da Netflix.

*Matéria em atualização

*Com informações da AFP
Publicado por Nícolas Robert

