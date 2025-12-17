Estúdio afirma que lance da concorrente não atende a seus interesses e orienta acionistas a apoiarem a venda para a gigante do streaming

Divulgação / Warner Bros. Discovery Warner rejeita oferta de US$ 108 bilhões da Paramount e recomenda proposta da Netflix



A Warner Bros Discovery (WBD) rejeitou a oferta de sua concorrente Paramount Skydance, apresentada na semana passada, e está inclinada pela proposta de compra da Netflix, anunciou a empresa nesta quarta-feira (17) em um comunicado.

A proposta da Paramount — que avaliou a Warner Bros em US$ 108 bilhões — “não atende aos interesses da WBD”, afirmou a empresa de distribuição e produção de filmes em um comunicado no qual recomenda aos seus acionistas que favoreçam a proposta da Netflix.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert