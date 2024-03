Wesley Safadão vai cantar na festa do ‘BBB 24’ nesta sexta-feira

Wesley Safadão será responsável por animar a festa do BBB 24 com seus sucessos, transmitida ao vivo pela TV Globo e Globoplay.

Reprodução/@wesleysafadao Wesley Safadão será a atração da festa desta sexta do "BBB"



O cantor Wesley Safadão será o responsável por animar a festa do “BBB 24” nesta sexta-feira, 1º. A partir das 22h25, os “brothers” poderão curtir os sucessos do músico, como “Pega o Guanabara”, “Macetando” e “Coração Machucado”. Safadão já se apresentou na casa do “BBB” em outras ocasiões, como na final da edição de 2016 e em shows realizados nos anos de 2020, 2021 e 2023. A festa ainda deverá mostrar a organização dos participantes antes do paredão. Lucas Buda ganhou a prova do líder na quinta-feira, 29, e já revelou a aliados que pretende indicar Michel ou Davi. Este último está na mira de uma parte da casa após se indispor com a cantora Wanessa Camargo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira o post de Safadão anunciando sua presença na festa a repercussão nas redes:

Sexta quem comanda a festa do @bbb sou eu, preparem-se! 😎 — Wesley Safadão (@WesleySafadao) February 28, 2024

fernanda falando do Safadão e bin dizendo que 1 hora de show ia ser pouco. hoje tem @WesleySafadao #bbb24 pic.twitter.com/o0tvM1MojZ — ov3rl0rd 🐺 (@ov3rl0rd4) March 1, 2024

Amém ! Um ótimo fim de semana e show de bbb Safadao ! — Julianna (@juliannakitty) March 1, 2024

O casal mabelle vai dançar muito forró sábado ao som de Wesley safadão 😭❤️pic.twitter.com/PIlA15GLYv — Inácio Souza (@incio_souza) February 29, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA