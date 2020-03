HBO vai abrir sinal de TV a cabo para a estreia de ‘Westworld’

Divulgação/HBO Terceira temporada estreia no dia 15 de março na HBO



A HBO anunciou nesta semana que deixará o sinal aberto para as operadoras Sky, Vivo TV e Oi TV entre 13 de março e 15 de março, data em que estreia a 3ª temporada de “Westworld“.

O período vai liberar o acesso a gratuito a oito canais da marca. Na semana passada, a emissora divulgou as sinopses dos quatro primeiros episódios da série.

Os novos episódios de “Westworld” irão acompanhar os desdobramentos após a saída dos robôs do parque. Liderados por Dolores, é previsto um conflito com Maeve, além da adição de personagens do “mundo real”, que terá Aaron Paul no elenco do terceiro ano.