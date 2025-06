‘Wicked 2’: Veja o que se sabe sobre a sequência do filme com Cynthia Erivo e Ariana Grande

Além das reviravoltas na narrativa, o filme trará músicas inéditas escritas por Stephen Schwartz, que já é conhecido por seu trabalho na peça original; longa tem previsão de chegar aos cinemas em 20 de novembro

Os admiradores de “Wicked” foram agraciados com o lançamento do primeiro trailer da tão aguardada sequência do filme, que conta com as atuações de Cynthia Erivo e Ariana Grande. A estreia de “Wicked 2” está marcada para o dia 20 de novembro de 2025. Na nova trama, Elphaba, interpretada por Cynthia Erivo, se transforma em uma fugitiva no encantador Mundo de Oz. Enquanto isso, Glinda, vivida por Ariana Grande, se prepara para se casar com Fiyero, papel de Jonathan Bailey. A dinâmica entre Elphaba e sua irmã, Nessarose, se torna mais complexa, resultando na percepção de Elphaba como a infame Bruxa Má do Oeste.

Além das reviravoltas na narrativa, o filme trará músicas inéditas escritas por Stephen Schwartz, que já é conhecido por seu trabalho na peça original. Outra novidade é que a personagem Dorothy Gale, famosa por sua presença em “O Mágico de Oz”, terá um papel mais significativo nesta sequência, ampliando sua participação na história. Com essas adições e mudanças, a sequência promete explorar novas facetas das personagens e aprofundar a relação entre elas, mantendo a essência que conquistou o público na primeira parte.

