De ‘Um Maluco no Pedaço’ a ‘Hitch’: Will Smith faz rap sobre a própria carreira

Reprodução/NBC Will Smith fez rap sobre a carreira com Jimmy Fallon



Will Smith foi o convidado do “The Tonight Show” desta quinta-feira (9) e fez um rap ao lado do apresentador Jimmy Fallon. Na música, eles recontam a carreira do artista e lembram dos filmes e séries estrelados por ele.

De “Hancock” a “Hitch”, passando por “MIB – Homens de Preto”, “Esquadrão Suicida” e “À Procura da Felicidade”, a dupla faz referências não apenas musicais à carreira de Will Smith, com direito a interações com aliens. Um dos pontos altos é quando os dois fazem a famosa “dança do Carlton”, de “Um Maluco no Pedaço”.

Veja o vídeo abaixo:

Will Smith volta a interpretar um dos papéis mais icônicos da carreira em “Bad Boys Para Sempre”, o terceiro filme da franquia “Bad Boys”, que estreia no Brasil em 30 de janeiro.