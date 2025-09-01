William Bonner anuncia saída do Jornal Nacional; César Tralli assume apresentação

Mudanças acontecem a partir do dia de novembro; âncora do JN vai assumir o Globo Repórter

William Bonner anunciou que deixará a apresentação do Jornal Nacional no dia 3 de novembro. A TV Globo confirmou que César Tralli será o novo apresentador, ao lado de Renata Vasconcellos. “Minha maior preocupação era dar a esse anúncio uma enorme leveza. Não é o maior evento da Terra, não estou saindo da Globo”, diz Bonner, descontraído. “Venho de anos de uma exaustão muito louca, e um dos maiores motivos é que tenho dois filhos morando e trabalhando fora do Brasil. A saudade é muito dolorosa”, disse o apresentador.

César Tralli, por sua vez, comentou sobre a responsabilidade de assumir o lugar de Bonner. Ele expressou que se sente tanto honrado quanto desafiado com a nova função, reconhecendo a importância do papel que desempenhará no telejornal. A expectativa é alta em relação à sua atuação no JN.

Bonner continuará à frente do telejornal até a data da transição, quando Tralli assumirá oficialmente o cargo. Além disso, Cristiana Sousa Cruz foi designada como a nova editora-chefe do JN. A decisão de Bonner de se afastar do programa foi motivada pelo desejo de dedicar mais tempo à sua família e a projetos pessoais. Ele também revelou que se sente honrado em integrar a equipe do Globo Repórter a partir de 2026, o que marca uma nova fase em sua carreira. Bonner, de 61 anos, é o âncora que ficou mais tempo à frente do principal telejornal da Globo desde a sua estreia, em 1969.

Publicado por Sarah Paula

