William Bonner diz por que precisou se afastar da bancada do ‘Jornal Nacional’

Apresentador está trabalhando apenas na edição do telejornal da Globo desde o começo da semana

Reprodução/Globo William Bonner não está apresentando o Jornal Nacional esta semana



O jornalista William Bonner explicou por que está afastado da apresentação do “Jornal Nacional”. Nas redes sociais, o apresentador disse que esta semana está trabalhando apenas na edição do telejornal, pois sua voz “anda ruim”. “Ontem, foi mais doloroso estar assim, sem condições de apresentar”, escreveu Bonner na última quarta-feira, 11, no Instagram. Nos comentários da publicação, muitos seguidores desejaram melhoras ao apresentador. O âncora lamentou o fato de não estar à frente do “Jornal Nacional” na última terça-feira, 10, para homenagear Alberico de Souza Cruz, ex-diretor de jornalismo da Globo. “Queria ter podido dar à família e aos tantos amigos do Alberico o ar sincero de meu respeito, minha consideração e minha gratidão. Foi um chefe importante. Foi quem me fez co-chefiar um telejornal pela primeira vez, há exatos 29 anos e 40 dias”, contou o jornalista. Alberico morreu aos 84 anos após lutar por mais de dois anos contra uma leucemia.