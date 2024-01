Yasmin Brunet chama Wanessa Camargo de ‘mãe’ e recebe resposta atravessada

Cantora lembrou que a diferença de idades entre elas é pequena e internautas compararam a situação com outra participante: ‘Viih Yube voltou’

Reprodução / Twitter @fckangl A modelo Yasmin Brunet protagonizou um momento polêmico dentro da casa do "BBB 24" com Wanessa Camargo



A modelo Yasmin Brunet protagonizou nesta terça-feira, 9, um momento polêmico dentro da casa do “BBB 24“ com Wanessa Camargo. O episódio aconteceu após Brunet, de 35 anos, chamar a cantora, que tem 41 anos, de mãe e receber uma resposta atravessada. Após ser eliminada da prova do líder e retornar para a casa, Yasmin tentou chamar a atenção de Wanessa pedindo ajuda, mas não obteve resposta. Determinada, ela insistiu em se referir à cantora como “mãe”, o que gerou uma pronta resposta da filha de Zezé de Camargo. Wanessa ressaltou que a diferença de idade entre elas é pequena, lembrando a Yasmin que ela não é tão jovem quanto pensa. O episódio viralizou nas redes sociais e internautas compararam a situação com a participante Viih Tube, do “BBB 21”, que tinha o hábito de chamar outros participantes de pai e mãe: “A Viih Tube voltou”, lembraram os internautas.