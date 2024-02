Yasmin Brunet revela vontade de ficar pelada no ‘BBB 24’ e Wanessa se opõe: ‘Quer causar?’

Modelo desamarrou parte de maiô enquanto tomava banho e foi reprendida pela cantora

Reprodução / Globoplay

No reality show “BBB 24“, a modelo Yasmin Brunet revelou estar com vontade de ficar pelada, o que deixou a colega Wanessa Camargo assustada. A conversa aconteceu enquanto a filha de Luiza Brunet tomava banho: “Queria ficar pelada”, afirmou Yasmin, que começou a desamarrar o maiô que usava. Na sequência, a cantora negou a ideia da aliada e disse que não permitiria a atitude. “Quer causar? Para amiga, está louca? Amiga, não! Você está falando sério? Não, amiga, não vou deixar”, disse Camargo. A situação gerou risadas em Yasmin, que brincou com o desespero da cantora. “Como é bom sentir a água nas costas sem um fio! Obrigada, Deus”.

Publicado por Caroline Hardt

Yasmin falando ZOANDO que iria tomar banho pelada e a Wanessa toda preocupada KKKKKKKKKKKKKKKK SOCORRO#BBB24 pic.twitter.com/KbJqc9IhBJ — Eliza Sheherazade 🧚• 🧜🏻‍♀️• 🍓 (@elizapaula244) February 1, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA