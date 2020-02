Terceira temporada de ‘You’ inicia produção, avisa showrunner

A terceira temporada de “You” está oficialmente acontecendo! A showrunner Sera Gamble publicou, nesta sexta-feira (7), uma foto informando sobre o início da produção.

“Começamos a trabalhar na terceira temporada de ‘Você’. Apenas pensei que vocês gostariam de saber”, escreveu nas redes sociais.

“You” acompanha Joe, um homem que parece levar uma vida comum, mas é na verdade esconde de todos que é stalker que vasculha todos os detalhes íntimos da vida das mulheres por quem se apaixona.

A segunda temporada de “You” entrou para o catálogo da Netflix em dezembro. Já o novo contará com 10 episódios e tem previsão de chegar à plataforma em 2021.

