‘Zootopia 2’ ganha novo trailer

A sequência de Zootopia é uma das mais aguardadas pelos fãs, que pediram muito uma nova história com os personagens tão amados

Próximo longa traz de volta um grupo de personagens que estrearam no filme vencedor do Oscar Zootopia (melhor animação em 2017)



Embora “Zootopia 2” venha com novos membros, como Gary De’Snake (voz em inglês de Ke Huy Quan), Nibbles (voz em inglês de Fortune Feimster) e a terapeuta quokka Dra. Fuzzby (voz em inglês de Quinta Brunson), o próximo longa-metragem também traz de volta um grupo de personagens que estrearam no filme vencedor do Oscar Zootopia (melhor animação em 2017).

“Foi uma enorme alegria reunir tantos atores que fizeram do primeiro filme tão especial. E foi muito emocionante expandir o mundo com nossos novos e fenomenais membros do elenco”, disse o diretor e roteirista Jared Bush (diretor de criação do Walt Disney Animation Studios). “Não vejo a hora do público ver as outras surpresas que temos reservadas para esta nova aventura”.

Segundo a sinopse oficial, após desvendarem o maior caso da história de Zootopia, os detetives novatos Judy Hopps (voz em português de Monica Iozzi) e Nick Wilde (voz em português de Rodrigo Lombardi) descobrem que sua parceria não é tão inabalável quanto imaginavam quando o Chefe Bogo os ordena a participarem do programa de aconselhamento Parceiros em Crise. Mas não demora muito para que a parceria seja posta à prova quando eles se veem na trilha sinuosa de um mistério ligado à chegada de uma cobra venenosa à metrópole animal.

