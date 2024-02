Usher se apresenta no show do intervalo do Super Bowl em Las Vegas

Anualmente, artistas renomados se apresentam no maior evento de futebol americano dos EUA

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP O show do intervalo, um dos momentos mais aguardados, será conduzido pelo cantor Usher neste ano



O Super Bowl deixou de ser apenas uma festa do futebol americano para se tornar um dos maiores eventos de entretenimento do mundo. O show do intervalo, um dos momentos mais aguardados, será conduzido pelo cantor Usher neste ano. Realizado em Las Vegas, o Super Bowl tem números impressionantes. A partida entre 49ers e Chiefs será testemunhada por poucos privilegiados, mas deve alcançar uma audiência global. Em 2023, a decisão da NFL foi assistida por 56 milhões de pessoas. Com capacidade para 65 mil pessoas, o Allegiant Stadium conta com luxos como ambiente climatizado, telões, dois tipos de gramado e até mesmo uma boate em uma das arquibancadas. Os ingressos regulares para o Super Bowl foram os mais caros da história, variando de US$ 6,3 mil a US$ 29 mil. A expectativa é que mais de 450 mil visitantes passem por Las Vegas neste fim de semana, incluindo cerca de mil aviões particulares nos aeroportos da cidade. O custo para um comercial de 30 segundos nos telões do estádio e na transmissão oficial foi de no mínimo R$ 35 milhões.

Publicado por Adrielle Farias

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA