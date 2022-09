Vai chover no Rock in Rio? Confira a previsão do tempo para shows de Justin Bieber e Post Malone

Festival volta pela primeira vez ao Brasil desde 2019 e promete enfrentar um primeiro final de semana de chuva e tempo nublado; horários de domingo sofreram antecipação

FELIPE DUEST/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade do Rock não permite a entrada com guarda-chuvas



O festival Rock in Rio volta ao Brasil neste final de semana, três anos após sua última edição, no Rio de Janeiro. A previsão para a primeira semana de shows, no entanto, não é a que mais agrada o público. No sábado, data reservada para o rapper Post Malone e o DJ Marshmello, o dia será de muito calor, chegando a 33°C. A chuva, porém, promete passar pelo festival em qualquer horário a partir das 18h. No domingo, dia em que se apresentam no Palco Mundo os cantores Justin Bieber, Demi Lovato, Iza e a banda Jota Quest, é estimado que o tempo esteja nublado, com variação entre 17°C e 22°C nos termômetros. A chance de chuva é de 90%, com precipitações de fraco teor previstas para a maior parte do dia. No período da noite, horário em que as atrações principais se apresentam, é esperado que o clima dê trégua. Para aqueles que desejam sair de cada prevenidos, é importante lembrar que a Cidade do Rock não permite a entrada com guarda-chuvas. Portanto, para se proteger das gotas, é necessário levar a sua capa de chuva de casa ou comprar nas proximidades do evento, onde o preço costuma ser mais alto. Na manhã desta sexta-feira, o site oficial do Rock in Rio divulgou mudanças para o show de Justin Bieber no dia 4. O canadense, que se apresentaria às 00h10, antecipou sua performance para as 23h. Assim, os shows de Demi Lovato, Iza e Jota Quest também foram reagendados, com horários marcados para 20h35, 18h25 e 16h15, respectivamente.