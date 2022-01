Cantora morreu nesta quinta-feira, aos 91 anos, de causas naturais; artista fez seu último show em dezembro

Estadão Conteúdo Elza Soares morreu nesta quinta, aos 91 anos



A cantora Elza Soares morreu nesta quinta-feira, 20, aos 91 anos. De acordo com o comunicado oficial da assessoria de imprensa, a artista faleceu por causas naturais, em sua casa. “A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares de fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim.” A artista teve uma longa carreira e uma história de vida conturbada. Ela casou com apenas 12 anos e perdeu quatro filhos – dois deles por causa de fome. Elza também sofreu violência doméstica do marido, Mané Garrincha, que era alcoólatra. Dona de centenas de sucessos, a cantora lançou seu último álbum de inéditas em 2015. O disco venceu o Grammy Latino. Veja fotos da carreira e da vida de Elza Soares: