Veja os shows que encerram festival neste domingo

O festival Lollapalooza chega ao seu último dia no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste domingo, 24. O terceiro e derradeiro dia de apresentações traz nomes importantes e aguardados como Gilberto Gil, Sam Smith, SZA e Greta Van Fleet. Veja o que esperar de cada um dos shows deste domingo, 24.

Gilberto Gil

Gilberto Gil, aos 81 anos, tem rodado o País e o mundo com a turnê Aquele Abraço Tour. Em tom de celebração, o cantor e compositor mostra músicas como Drão, Andar Com Fé, Esotérico, Pessoa Nefasta, Tempo Rei e Palco. O clima de sua apresentação no Lolla deve seguir nessa linha. Ao seu lado no palco, o que reforça sua conexão com o público mais jovem, filhos e netos, entre eles, José Gil, Francisco Gil e João Gil ou, os Gilsons, que costumam dar uma palhinha no show, e Flor Gil, que toca e faz vocais. Um show que será no fim de tarde de domingo. Tem tudo para encantar.

Sam Smith

Sam Smith, artista de sucessos como Stay With Me e Unholy, retorna ao Brasil para mais um festival, depois de se apresentar no Rock in Rio 2015 e no Lollapalooza 2019. Além das baladas melancólicas que consagraram Smith, o show deve ser mais completo e dançante, com músicas dos discos Love Goes, de 2020, e Gloria, de 2023, que marcam um momento mais fluído e expressivo de sua carreira.

SZA

Uma das maiores artistas da atualidade e uma das atrações mais esperadas do festival, SZA sobe ao palco do Lollapalooza para apresentar, principalmente, seu último álbum de estúdio, SOS. Ela é dona do super hit Kill Bill, mas possui outras excelentes faixas, como Snooze e Good Days. A cantora de R&B, em seus shows recentes, escolheu basear o conceito da apresentação na temática do oceano – na capa de SOS, ela aparece sentada em um trampolim contemplando a imensidão das águas. Outras músicas que marcam e marcaram a carreira da artista, porém, também devem estar no setlist, como The Weekend, do álbum Ctrl, e seu último single, Saturn.

Greta Van Fleet

A banda americana de hard rock volta ao festival depois da apresentação de 2019, quando ainda era um tanto quanto desconhecida por aqui. Convocados para substituir a cantora Dove Cameron, que alegou motivos pessoais para não vir ao Lolla Brasil, o grupo vai apresentar seus grandes hits de carreira e um punhado de músicas do álbum, Starcatcher, de 2023. A previsão é de um show sem grandes surpresas, mas na medida para agradar aos fãs. Uma curiosidade que talvez possa render – ou não – algo no show: o guitarrista Jake Kiszka se declarou fã de Chimbinha, o músico brasileiro que, embora seja ex-Calypso, tem inequívoca parte do já clássico ‘Eu vou tomar um tacacá/dançar, curtir, ficar de boa’, bem como na guitarrada, gênero nascido em Belém do Pará.

Publicado por Heverton Nascimento

*com informações de Estadao Conteúdo