Edson Freitas (MDB) argumentou que a produção causa impacto negativo nas crianças e adolescentes em idade escolar

Reprodução/Netflix/06.10.2021 Série sul-coreana Round 6 estreou em setembro e bateu recorde de audiência



Vereadores da cidade de Içara, em Santa Catarina, aprovaram o envio de uma solicitação para que a Netflix retire a série sul-coreana “Round 6” da plataforma. O requerimento foi apresentado pelo vereador Edson Freitas (MDB), que argumenta que a produção causa impacto negativo nas crianças e adolescentes em idade escolar. Como legislador a preocupação com esse tipo de série violenta que mistura brincadeira de crianças com crimes bárbaros, além da facilidade com que as crianças acessam esse material, é o impacto que este pode ter sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, especialmente daqueles que já se encontram, por algum motivo, fragilizados”, justificou. A série Round 6, lançada em setembro, bateu recordes de audiência na Netflix e se tornou a mais assistida da plataforma. A história gira em torno de um grupo de pessoas que precisam de dinheiro e recebem um convite para participar de jogos, onde o vencedor ganha um prêmio milionário. O que os participantes não sabem, no entanto, é que quem perde, acaba morto. A produção tem classificação indicativa de 16 anos.