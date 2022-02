Vídeo: Snoop Dogg é visto fumando maconha minutos antes de apresentação no Super Bowl

Cantor norte-americano foi flagrado por funcionários, através de câmeras no estádio, agachado levando o cigarro à boca

Reprodução/Redes Sociais/Twitter/@ElalcaldeRafa



A tradicional apresentação musical no intervalo do Super Bowl LVI, a grande final do futebol americano, foi palco de um momento inusitado. Isso porque uma das atrações, o cantor norte-americano Snoop Dogg, que completou 50 anos em 2021, foi flagrado por funcionários do estádio fumando um cigarro de maconha segundos antes do show começar. As imagens circularam pelas redes sociais e mostram o dono do hit ‘Drop it Like It’s Hot’ agachado com o fumo nas mãos dando a última tragada antes de aparecer ao vivo para o mundo. O perfil do Twitter que compartilhou a cena, Rafa El Alcalde (@ElalcaldeRafa), ironizou o ocorrido e definiu o momento como um “aquecimento antes de subir ao palco para o show do intervalo”.