Viih Tube e Eliezer reúnem ex-BBBs e fazem chá revelação para anunciar sexo do bebê

Festa, que durou mais de uma hora, foi transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da influenciadora

A influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezer reuniram neste domingo, 16, amigos e familiares e fizeram um chá revelação para anunciar o sexo do bebê. Após participarem de sete brincadeiras, entre elas uma prova “bate e volta” – relacionada ao BBB, uma tinta rosa foi derramada no casal, revelando que a criança é uma menina. A festa, que durou mais de uma hora, foi transmitida ao vivo pelo canal do YouTube de Viih Tube. Estiveram presente no chá revelação outros ex-BBBs, como a cantora Gabi Martins, Rodrigo Mussi e o campeão da edição deste ano, Arthur Aguiar. Inclusive, o ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert, apareceu em um vídeo para falar sobre paternidade. “Ninguém está preparado para ser pai, a gente aprende”, comentou. Viih Tube e Eliezer levaram o relacionamento ao público em agosto deste ano. Já a notícia da gravidez veio um mês depois. A influenciadora digital participou do BBB 21, enquanto Eliezer esteve no reality show em 2022.