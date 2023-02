Virginia diz ter começado a fazer terapia de casal com Zé Felipe: ‘Feliz dele ter aceitado’

Influencer anunciou em suas redes que a ideia partiu de seu psicólogo com o intuito de evitar futuras crises; casal está junto há quase três anos e são pais de Maria Alice e Maria Flor

Reprodução/Instagram/Virginia Influencer Virginia e cantor Zé Felipe estão casados há quase 3 anos



A influenciadora Virgínia Fonseca anunciou nas suas redes sociais nesta sexta-feira, 3, que passou a fazer terapia de casal junto com o cantor Zé Felipe. Mesmo que a ação possa parecer algo negativo, a empresária ressaltou aos fãs que a prática não quer dizer que o casal está em crise. “Deixa eu falar um negócio para vocês, eu e Josefino, a gente começou terapia de casal. Estou muito feliz, porque foi o que o Wagner [o psicólogo] falou, a gente não tem que cuidar quando já está com algum problema, a gente tem que cuidar para não ter problema. Então, estou muito feliz de o Zé ter topado fazer terapia de casal”, afirmou após a primeira sessão. Com a terapia de casal, ambos esperam poder evitar problemas futuros no relacionamento com o intuito de fazê-lo perdurar por mais tempo. “Queremos que nossa união seja eterna, vamos cuidar para isso”, ressaltou. Recentemente, ambos compraram uma mansão em Goiânia e a influenciadora passou a compartilhar o dia a dia da reforma do imóvel. Até o momento, o casal está junto há quase três anos – juntos desde 2001 – e são pais de Maria Alice, de 1 ano e 8 meses, e Maria Flor, de 3 meses.