Virgínia Fonseca anuncia documentário com Zé Felipe

Influenciadora digital trouxe novidade aos fãs em uma publicação no Instagram

Reprodução/Instagram/@Virginia Documentário contará com a participação de Zé Felipe, esposo da criadora de conteúdo, além das filhas Maria Alice, de um ano, e Maria Flor, que está prestes a nascer



A influenciadora digital Virgínia Fonseca anunciou, nesta terça-feira, 30, que vai lançar um documentário com seu esposo e cantor Zé Felipe, além das filhas Maria Alice, de um ano, e Maria Flor, que está prestes a nascer. Em uma publicação no Instagram, a criadora de conteúdo trouxe a novidade aos fãs. “De 2 anos, voltamos na minha cidade, na casa onde eu e Zé Felipe contamos para vocês sobre nosso relacionamento”, começou. Na sequência ela relembrou as críticas que recebeu ao publicar a primeiro foto ao lado do cantor. “Na nossa primeira foto eu coloquei a legenda ‘Veio pra somar’. Muitos zoaram, desacreditaram e olha só… Hoje somos 4. Construímos uma família linda, crescemos muito profissionalmente, estamos vivendo momentos incríveis e tudo isso em apenas 2 anos”, continuou. No fim do post, Virgínica anunciou o novo trabalho. “Sou muito grata a Deus por tudo que Ele me deu… Hoje voltamos onde tudo começou para gravar nosso documentário e está sendo muito especial. Tenho certeza que vocês irão amar”, concluiu.