Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ saem do Gotham Awards sem trófeus

O filme que é a aposta do Brasil nesta temporada de premiações disputou as categorias de Melhor Atuação Protagonista e Melhor Roteiro Original no evento de cinema independente

Divulgação Wagner Moura no filme 'O Agente Secreto'



O Gotham Awards abriu na segunda-feira (1º) a nova temporada de premiações cinematógráficas nos Estados Unidos. A cerimônia de cinema independente foi realizada em Nova York. O filme brasileiro “O Agente Secreto” perdeu as duas categorias em que estava indicado.

O ator Wagner Moura disputou o trófeu de Melhor Atuação Protagonista, que ficou com o britânico Sopé Dìrísù, do filme “A Sombra do Meu Pai”. “O Agente Secreto” também concorreu na categoria de Melhor Roteiro Original, mas foi superado por “Foi Apenas um Acidente”, dirigido pelo iraniano Jafar Panahi. No mesmo dia em que foi premiado, o cineasta do Irã foi condenado a um ano de prisão por propaganda contra o governo de seu país.

“O Agente Secreto” estreou nos cinemas em novembro e é a grande aposta do Brasil nesta temporada de premiações internacionais. Na 78ª edição do Festival de Cannes, o filme levou a Palma de Ouro nas categorias de Melhor Interpretação Masculina, Melhor Diretor, Prêmio da Crítica e Art et Essai.

Do diretor Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” se passa no Recife de 1977. O filme conta a história de Marcelo, um homem que chega na capital pernambucana na semana de carnaval fugindo de seu passado e em busca de uma nova vida.