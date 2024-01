No ‘BBB 24’, Wanessa Camargo revela desejo de ser mãe novamente

Durante uma conversa descontraída no BBB 24, Wanessa Camargo revelou seu desejo de ser mãe novamente e ter um filho com Dado Dolabella.

Reprodução / Globoplay



Wanessa Camargo revelou seu desejo de ser mãe novamente neste domingo, 21, enquanto conversava com Michel, Yasmin e Alane no quintal do Big Brother Brasil 2024. Em um papo descontraído, a cantora explicou que ela e seu atual companheiro, Dado Dolabella, têm o desejo de ter filho, mas ela não tem certeza de que isso pode se concretizar. “A gente tem vontade mas não sabe se ainda vai ter […]. É que com 40 é outra coisa, sabe? Correr atrás de bebê”, disse a sister. O brother Michel demonstrou apoio à decisão do casal, afirmando que se eles decidirem ter um filho, dará tudo certo. Wanessa também mencionou que, aos 40 anos, a experiência de correr atrás de um bebê é diferente, mas que ela com certeza teria um filho se tivesse nos “30 e poucos” anos. A cantora tem dois filhos, João Francisco, de 9 anos, e José Marcus, de 1 2anos, fruto do seu relacionamento com seu ex-marido, Marcus Buaiz. Já o ator Dado Dolabella é pai de João Valentim, de 14 anos, Eduardo, também de 14 anos, e de Ana Flor, de 12 anos.