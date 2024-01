Wanessa Camargo teme ser vista como a vilã do BBB 24

Cantora compartilhou preocupações com outros jogadores do reality na madrugada desta quarta-feira

Reprodução / Instagram @Wanessa / Globoplay Wanessa Camargo é uma das sisters desta edição do Big Brother Brasil



Confinada no Big Brother Brasil 2024, a cantora Wanessa Camargo compartilhou preocupações durante a madrugada desta quarta-feira, 10, em relação a como ela está sendo vista pelos participantes do reality. Em uma conversa com Beatriz, Thalyta e Lucas, a artista confessou que está com uma “nóia” em relação a sua imagem no programa. Ela questionou se estaria sendo considerada a vilã da edição. Lucas respondeu dizendo que é possível, devido à sua postura de ir e vir no jogo. No entanto, Wanessa logo esclareceu que estava apenas brincando e que essa preocupação a deixou ainda mais insegura. Ela explicou que, por conhecer todos os participantes desde o início, teme que achem que ela é indecisa. No entanto, ela afirmou que não vai mudar sua forma de agir, mas apenas evitará conversar com pessoas que não valham a pena, pois isso a faz mal.

Mais tarde, em uma conversa no quarto com Yasmin Brunet e Michel, Wanessa revelou que se sente como uma “impostora” no programa. Ela explicou que essa sensação se deve à diferença material entre ela e os participantes da Pipoca, que têm uma necessidade maior do prêmio em dinheiro. Contudo, Wanessa ressaltou que ela e os demais famosos merecem o prêmio tanto quanto os outros participantes, pois podem mudar a vida de outras pessoas de maneiras diferentes. Ela enfatizou que existem outras dores e questões além das materiais, e que é importante que o mundo compreenda isso.