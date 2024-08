Warner Bros divulga data de pré-venda para Coringa: Delírio a Dois

Compra de entradas estará disponível ao público no dia 4 de setembro, com quase um mês de antecedência da estreia do longa em solo brasileiro, no dia 3 de outubro

Reprodução/Warner Bros Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele



Finalmente a espera acabou. Atendendo aos pedidos dos fãs, a Warner Bros. Pictures divulgou nesta segunda-feira (26) que a pré-venda de Coringa: Delírio a Dois estará disponível ao público em 4 de setembro, com quase um mês de antecedência da estreia do longa, em 3 de outubro. Na sequência, Joaquim Phoenix retorna ao papel de Arthur Fleck, que segue lutando contra a sua dupla identidade, mas, agora aguardando o julgamento pelos crimes cometidos. O autor estrela Coringa: Delírio a Dois ao lado de Lady Gaga, como Arlequina, que encontra Arthur e mostra a ele a beleza da música e do amor verdadeiro. O filme é uma continuação direta da primeira produção. Arthur Fleck está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa.

Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele. O filme também é estrelado por Oscar Brendan Gleeson (“Os Banshees de Inisherin”) e Catherine Keener (“Corra!”, “Capote”), indicados ao Oscar, ao lado de Zazie Beetz, reprisando seu papel em “Coringa”. Todd Phillips, indicado ao Oscar pela direção, produção e pelo roteiro de “Coringa”, dirigiu Coringa: Delírio a Dois a partir do roteiro coescrito com Scott Silver, indicado ao Oscar, baseado nos personagens da DC. O filme foi produzido por Phillips, Emma Tillinger Koskoff, indicada ao Oscar, e Joseph Garner, e os produtores executivos são Michael E. Uslan, Georgia Kacandes, Silver, Mark Friedberg e Jason Ruder. Lady Gaga também contribuiu como consultora musical.

Phillips contou, atrás das câmeras, com artistas de sua equipe de produção criativa de “Coringa’, incluindo o diretor de fotografia Lawrence Sher, indicado ao Oscar; o designer de produção Mark Friedberg; o editor Jeff Groth, indicado ao Oscar; e a compositora Hildur Guđnadóttir, vencedora do Oscar pela trilha sonora de “Coringa”. É nova na equipe de produção a figurinista Arianne Phillips (“Era uma vez em… Hollywood”, “Não Se Preocupe, Querida”), indicada ao Oscar. Jason Ruder é o produtor musical executivo do filme, e os supervisores musicais são Randall Poster e George Drakoulias. Francine Maisler (os filmes “Duna”, “Rivais”) é a diretora de elenco.

Publicado por Marcelo Bamonte