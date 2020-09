‘We are the champions’, de Freddie Mercury, foi a música mais gravada até hoje, diz Ecad

Neste sábado, 5, o artista completaria 74 anos se estivesse vivo; ele morreu em novembro de 1991, aos 45 anos

Freddie Mercury “Bohemian Rhapsody”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Love Of My Life” e "Somebody To Love” vêm em seguida no ranking



Neste sábado, 4, dia em que Freddie Mercury completaria 74 anos se estivesse vivo — ele morreu em novembro de 1991, aos 45 anos — o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um levantamento das principais informações sobre o artista em seus bancos de dados, e constatou que a canção mais gravada na história foi “We Are The Champions”, uma das músicas mais famosas da banda britânica Queen, na qual Mercury era vocalista. “Bohemian Rhapsody”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Love Of My Life” e “Somebody To Love” vêm em seguida no ranking.

Já no levantamento das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública, o Ecad concluiu que a liderança é de “Crazy Little Thing Called Love”, que teria sido escrita por Mercury como um tributo a Elvis Presley. Freddie Mercury foi o nome artístico escolhido por Farrokh Bulsara, que nasceu em Zanzibar, na Tanzânia. O artista tem 183 músicas e 2.160 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.

Nos últimos cinco anos, a maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas foi proveniente dos segmentos de Shows, Rádios, Cinema e Música ao vivo, que correspondem a mais de 65% do que foi destinado aos seus herdeiros, que continuam recebendo os direitos autorais pela execução pública de suas músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).

Que tal relembrar?